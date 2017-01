Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12:56 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.256,00 +0,15% +0,89% Euro-Stoxx-50 3.313,20 -0,05% +0,69% Stoxx-50 3.046,22 +0,05% +1,18% DAX 11.545,43 -0,34% +0,56% FTSE 7.179,63 +0,02% +0,52% CAC 4.895,18 -0,08% +0,68% Nikkei-225 19.594,16 +2,51% +2,51% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,43 -2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,55 52,33 +0,4% 0,22 -2,2% Brent/ICE 55,67 55,47 +0,4% 0,00 -1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.165,21 1.158,95 +0,5% +6,26 +1,2% Silber (Spot) 16,42 16,31 +0,7% +0,12 +3,1% Platin (Spot) 945,50 939,50 +0,6% +6,00 +4,6% Kupfer-Future 2,51 2,49 +0,7% +0,02 +0,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Auch zur Wochenmitte dürften die Kurse an der Wall Street weiter zulegen. Damit rückt die Marke von 20.000 Punkten wieder in den Fokus, die der Dow-Jones-Index am Vortag nur knapp verfehlt hatte. Stützen dürften auch die weiter soliden US-Konjunkturdaten, die am Vortag erneut überzeugen konnten. Daneben rückt bereits der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember in den Fokus, der am Freitag veröffentlicht wird. Die Aufmerksamkeit dürfte sich auf das Protokoll der Sitzung der US-Notenbank aus dem Dezember richten, als die Fed erneut an der Zinsschraube drehte. Die Anleger hoffen hier auf Hinweise in Bezug auf das weitere Tempo bei den Zinserhöhungen in diesem Jahr. Bei den Einzelwerten könnte die Tesla-Aktie im Blickpunkt stehen. Der Hersteller von Elektroautos hatte zwar im vierten Quartal die Verkaufszahlen kräftig gesteigert, das reichte aber nicht, um das Jahresziel von 80.000 Autos zu erreichen. Daraufhin ging es für die Aktie im nachbörslichen Handel um knapp 2 Prozent nach unten. Allerdings lagen die Auslieferungen im Abschlussquartal 2016 mit 22.000 deutlich über dem Vorjahr von 17.478 Fahrzeugen. Auch konnte der Umsatz im vierten Quartal um 27 Prozent gesteigert werden. Vorbörslich gewinnt die Aktie leicht hinzu.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13./14. Dezember

FINANZMÄRKTE EUROPA

Banken sind im neuen Börsenjahr en vogue. Seit Beginn des Jahres ist der europäische Bankensektor bereits um 4,5 Prozent gestiegen auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Die Zinsstrukturkurve wird steiler, was den Geldhäusern zugute kommt. Bei kurzen Laufzeiten sind die Zinsen niedrig, am langen Ende steigen sie. Kursstützend wirkt am Mittwoch zudem ein positiver Kommentar von Barclays zur Deutschen Bank, Credit Suisse und UBS. Die Börsen bewegen sich derweil europaweit in recht engen Spannen um ihre Schlusskurse vom Vortag. Der DAX gibt leicht nach. Hier belasten vor allem die Kursverluste der am Dienstag noch kräftig gestiegenen Automobilaktien BMW, Continental, Daimler und VW. Bayer steigen um 0,8 Prozent, gestützt von einer Hochstufung auf "Übergewichten" durch JP Morgan. Gleichzeitig hat die Bank die Novartis-Aktie von "Übergewichten" auf "Neutral" gesenkt, was den Kurs um 0,9 Prozent drückt. Linde fallen 1,4 Prozent zurück. Auf der Internetseite der FAZ wird die Fusion von Linde mit dem US-Wettbewerber Praxair heftig kritisiert. Von Linde werde nach dem Zusammenschluss wenig übrig bleiben, heißt es dort. In London brechen Papiere des Einzelhändlers Next um fast 10 Prozent ein und belasten auch die Kurse anderer Branchengrößen wie Marks & Spencer, die um 4,2 Prozent nachgeben. Next hat schwache Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und die Umsatzprognose für 2017 gesenkt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.46 Uhr Di, 17.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,0429 +0,17% 1,0412 1,0395 -0,8% EUR/JPY 122,6128 -0,16% 122,8043 122,57 -0,0% EUR/CHF 1,0711 +0,12% 1,0698 1,0689 0% EUR/GBP 0,8502 -0,04% 0,8499 1,1785 -0,3% USD/JPY 117,57 -0,32% 117,95 117,94 +0,6% GBP/USD 1,2261 +0,07% 1,2252 1,2248 -0,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zur Wochenmitte hat sich die positive Tendenz an den meisten ostasiatischen Börsen mehr oder weniger ausgeprägt fortgesetzt. Während die Kurse in Tokio nach der langen Feiertagspause einiges aufzuholen hatten, agierten die Anleger andernorts schon wieder vorsichtiger. Die Tokioter Börse profitierte vom Anstieg des von IHS Markit ermittelten Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Japan, der im Dezember 2016 den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht hatte. Am Montag und Dienstag hatten schon Einkaufsmanagerindizes aus China, Europa und den USA überzeugt. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 geringfügig höher. Der Index hatte am Dienstag allerdings ein deutliches Plus verbucht. Die Aufwertung des Dollar zum Yen verhalf Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen zu Kursgewinnen. Im Automobilsektor gewannen Honda 4,6 Prozent, Mitsubishi 2,2 Prozent und Toyota 3,2 Prozent. Im Zuge der Ölpreiserholung verzeichneten die Aktien der Branche Gewinne: In Tokio ging es für Japan Petroleum Exploration um 2,8 und für Inpex um 1,6 Prozent nach oben. Die australischen Oil Search stiegen um 1,3 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten kommen zur Wochenmitte etwas zurück. Dabei machen sie teils noch größere Sprünge, da die Liquidität nach dem Jahreswechsel noch nicht zurückgekehrt ist. Ein klarer Trend ist bei den Financials, besonders bei den nachrangigen Anleihen, zu erkennen. Hier wird das Risiko eines Schuldnerausfalls deutlich niedriger eingestuft.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

US-Gesundheitsbehörde prüft Bayer-Mittel Regorafenib vorrangig

Die Zulassung des Bayer-Medikaments Regorafenib in den USA für die Zweitlinienbehandlung von Patienten mit inoperablem Leberkrebs könnte schneller erfolgen als üblich. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Mittel eine vorrangige Prüfung eingeräumt, wie Bayer mitteilte.

Geldwäsche-Beauftragter der Deutschen Bank gibt Posten ab - Kreise

Die Deutsche Bank schaut sich nach einem halben Jahr offenbar bereits nach einem neuen Beauftragten für das Thema Geldwäsche um. Peter Hazlewood werde seinen Posten aufgeben, sagte eine informierte Person. Die Bank könnte dies bereits in der kommenden Woche mitteilen.

Munich Re: Höchste Schäden aus Naturkatastrophen seit vier Jahren

Im vergangenen Jahr haben Naturkatastrophen nach drei relativ ruhigen Jahren wieder große Schäden angerichtet. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re beziffert die Schäden aus Naturkatastrophen 2016 auf 175 Milliarden US-Dollar, das entspricht einem Anstieg um knapp zwei Drittel zum Vorjahr. Davon wurden 50 Milliarden Dollar von Versicherern getragen.

ZF strebt 2017 Wachstumsrate von 5 Prozent an

Der Automobilzulieferer ZF will dieses Jahr stärker als der Markt wachsen. "Für 2017 planen wir eine Wachstumsrate von rund 5 Prozent", sagte ZF-Chef Stefan Sommer der Zeitschrift Auto, Motor und Sport. Auch die Rendite könnte zulegen. "Wir haben 2016 die Zielrendite von 6 Prozent erreicht, die wir im neuen Jahr leicht verbessern wollen", so Sommer.

Exxon-CEO Tillerson bekommt zum Abschied 180 Millionen Dollar

Der frühere Exxon-Chef Rex Tillerson muss sich auch nach seinem geplanten Wechsel ins Kabinett des künftigen US-Präsidenten Donald Trump keine finanziellen Sorgen machen. Der Ölkonzern gewährt Tillerson ein Abschiedspaket im Volumen von 180 Millionen US-Dollar und kappt jegliche finanzielle Bande mit dem Manager.

January 04, 2017 07:00 ET (12:00 GMT)

