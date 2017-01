Bad Marienberg - Die Erwerbstätigkeit hat 2016 den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht: 43,5 Millionen Menschen gingen einer Beschäftigung nach, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Genau so positiv entwickelte sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung: Im Jahresdurchschnitt waren 31,37 Millionen sozialversicherungspflichtig angestellt.

