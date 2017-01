Bad Marienberg - Einwanderung und Terrorismusbekämpfung bleiben die wichtigsten Themen in Europa, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Für 45 Prozent der Europäer und 50 Prozent der Deutschen ist Migration das größte Problem in der EU.

Den vollständigen Artikel lesen ...