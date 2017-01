Hamburg (ots) - Er ist mit knapp sieben Millionen Zuschauern Deutschlands erfolgreichster TV-Arzt. Donnerstag (05.01.) startet im ZDF die 10. Staffel mit Hans Sigl als "Bergdoktor". Zum Auftakt steht das vieldiskutierte Thema Organspende im Mittelpunkt. Sigl selbst ist Organspender aus Überzeugung. "Ich finde, wenn die Software nicht mehr geht, kann man die Hardware noch verwenden und unter Umständen Leben retten", sagte der 47-jährige Schauspieler im Interview mit der Fernsehzeitschrift auf einen Blick. Der Österreicher verriet auch, dass er regelmäßig zur Vorsorge gehe und auf seine Gesundheit achte. "Ich bin fast täglich beim Arzt. Ich habe ja echte Kollegen vor Ort. Insofern bin ich immer in guten Händen."



