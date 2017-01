Berlin (ots) -



Smart ins neue Jahr: Die intelligente Steckdose FRITZ!DECT 210 für Haus und Garten



- Vielseitig einsetzbar: Von Beleuchtung über Wasserpumpen bis Gartengeräte - Stromverbraucher zuhause und unterwegs intelligent schalten - Energieverbrauch messen und Kosten sparen - Ab sofort für 59 Euro im Handel



Mit FRITZ!DECT 210 bietet AVM nun eine Outdoor-Variante der beliebten intelligenten Steckdose FRITZ!DECT 200 an. Dank Spritzwasserschutz (IP44) und einem erweiterten Temperaturbereich von -20°C bis +40° ist FRITZ!DECT 210 äußerst robust und speziell für den Einsatz im Freien geeignet. So lässt sich neben dem Einsatz im Haus auch im Garten die Stromzufuhr angeschlossener Geräte wie Springbrunnen, Rasensprenger oder Außenbeleuchtung intelligent mit einer FRITZ!Box steuern. Die smarte Steckdose misst zudem den Energieverbrauch, zeichnet diesen auf und hilft so beim Kostensparen. FRITZ!DECT 210 beherrscht das zweipolige Schalten: anders als üblich schaltet FRITZ!DECT 210 beide Leitungen der 230-Volt-Verbindung ab und macht den Einsatz somit besonders sicher. FRITZ!DECT 210 verwendet die weitverbreitete und störungsfreie DECT-ULE-Technologie. In Verbindung mit einer DECT-fähigen FRITZ!Box lässt sich FRITZ!DECT 210 beispielsweise über einen PC, ein Tablet oder auch über angeschlossene DECT-Telefone und Smartphones steuern. Eine zusätzliche Zentrale wie bei anderen Smart-Home-Lösungen ist nicht notwendig. Über den MyFRITZ!-Dienst der FRITZ!Box kann zudem von unterwegs auf die Einstellungen der intelligenten Steckdose zugegriffen werden. Angeschlossene Geräte sind manuell oder automatisch schaltbar. Zu den cleveren Funktionen gehören beispielsweise der Einsatz eines wöchentlichen Kalenders oder die Steuerung über einen Google-Kalender. Mit der Astrofunktion lassen sich zudem automatische Schaltungen je nach Sonnenunter- und -aufgang einrichten. FRITZ!DECT 210 misst außerdem die Temperatur und informiert per Push Mail über Stromverbrauch und Schaltzeiten. Das smarte, neue FRITZ!-Produkt lässt sich per Knopfdruck ins Heimnetz integrieren und erhält regelmäßig Updates für neue Features und mehr Sicherheit. FRITZ!DECT 210 ist ab sofort für 59 Euro im Handel erhältlich.



