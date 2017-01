Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien der Vienna Insurance Group (VG) von 19,0 Euro auf 24,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum blieb "Hold".

Die jüngste Bodenbildung bei den Anleihenrenditen hat im europäischen Versicherungssektor zu einer Erhöhung der Trading-Multiplikatoren wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und dem Kurs-Buchwert-Verhältnis geführt, schreibt der RCB-Analyst Bernd Maurer. In Folge wurde das Kursziel für die VIG-Aktie erhöht.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analysten 2,02 Euro für 2016, sowie 2,08 bzw. 2,21 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,75 Euro für 2016, sowie 0,85 bzw. 0,95 Euro für 2015 bzw. 2016.

Am Mittwoch zu Mittag notierten die VIG-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,10 Prozent bei 22,41 Euro und standen damit an der Spitze des ATX.

