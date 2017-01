Frankfurt - Die Metallpreise beendeten den gestrigen Handel teilweise deutlich im Minus, obwohl in den USA gute Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, berichten die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.So sei der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember unerwartet deutlich auf 54,7 gestiegen, den höchsten Stand seit zwei Jahren. Wichtige Unterkomponenten wie zum Beispiel der Auftragseingang hätten dabei merklich zugelegt. Daraufhin habe allerdings der US-Dollar spürbar aufgewertet, was wohl Preisanstiege der Metalle verhindert habe. Heute Morgen würden die Metalle aber einen Teil ihrer Verluste wieder aufholen. Sie würden dabei von mehrheitlich festen asiatischen Aktienmärkten unterstützt. Kupfer koste am Morgen daher wieder mehr als 5.500 USD je Tonne, Nickel erobere zumindest vorerst wieder die Marke von 10.000 USD je Tonne zurück und Zink verteuere sich auf rund 2.570 USD je Tonne.

