Wien - Archie Struthers wird Head of Investments bei Standard Life Investments (SLI), so die Experten von "FONDS professionell".Er sei zuvor Global Head of Investment Solutions bei Aberdeen Asset Management gewesen und werde am 9. Januar 2017 zu SLI stoßen. Dort werde er an den leitenden Anlagestrategen Rod Paris berichten und die Weiterentwicklung und Einhaltung des Investmentprozesses, die operative Plattform, das Multi-Manager-Konzept MyFolio und das Management der Gegenparteirisiken im Derivategeschäft verantworten.

