Frankfurt - Die Ölpreise erlebten am ersten Handelstag im neuen Jahr eine regelrechte Achterbahnfahrt, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Einem Anstieg am Morgen um knapp 3% auf ein 18-Monatshoch sei ab Nachmittag ein massiver Rückgang gefolgt. Von der Spitze hätten Brent und WTI ca. 3 USD verloren und seien letztlich mit einem Minus von mehr als 2% aus dem Handel gegangen. Heute Morgen würden sich die Ölpreise leicht erholt zeigen. Brent handele bei knapp 56 USD je Barrel, WTI bei 52,5 USD je Barrel. Der Preisrückgang dürfte neben dem starken US-Dollar auf Gewinnmitnahmen spekulativer Finanzanleger zurückzuführen sein. Diese hätten ihre Netto-Long-Positionen bei Brent in der Woche zum 27. Dezember fast wieder auf das Rekordniveau von Mitte Dezember ausgeweitet.

