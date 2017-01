Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt "grundsätzlich" die Vorschläge ihres Innenministers Thomas de Maiziere (CDU) für eine Reform der Sicherheitspolitik. Das betonte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Vorschläge, die Merkel ausdrücklich unterstütze, würden "mit allen, die es betrifft, besprochen" werden. "Die Bundeskanzlerin war darüber informiert", sagte Streiter. De Maizieres Vorschläge seien "ein wichtiger Beitrag".

Der Innenminister hatte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung "Neuordnungen" der Sicherheitsstrukturen in Deutschland gefordert und deutlich mehr Befugnisse für den Bund verlangt. Um Deutschland angesichts der aktuellen Herausforderungen "krisenfest" zu machen, soll der Bund nach seinen Vorstellungen eine Steuerungskompetenz "über alle Sicherheitsbehörden" erhalten. Den Verfassungsschutz will de Maiziere komplett unter Verwaltung des Bundes stellen und die entsprechenden Länderbehörden abschaffen. Aus mehreren Ländern wurde dies zurückgewiesen.

Ein Sprecher de Maizieres betonte bei einer Pressekonferenz in Berlin, die Vorschläge seien "keine unmittelbare Reaktion" auf den Anschlag von Berlin, ihre Umsetzung solle nun aber "zügig angegangen" werden. "Das kann heißen, dass einige, aus unserer Sicht möglichst viele Aspekte schon in dieser Legislaturperiode zur Umsetzung kommen sollten", sagte er. Der Verlauf der weiteren Gespräche werde dies zeigen.

