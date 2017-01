Von Christian Grimm

BERLIN/SEEON (Dow Jones)--CSU-Chef Horst Seehofer torpediert die Überlegungen von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) für eine Zentralisierung des deutschen Inlandsgeheimdienstes. "Eine Auflösung des bayerischen Amtes für Verfassungsschutz wird niemals kommen", sagte Seehofer zum Auftakt der Klausurtagung seiner Partei in Kloster Seeon am Mittwoch. Innenminister de Maiziere von der großen Schwesterpartei CDU hat als Reaktion auf den Weihnachtsmarktanschlag von Berlin angeregt, die Landesämter für Verfassungsschutz abzuschaffen und die Agenten unter die Ägide des Bundes zu stellen. Diese Sicherheitsarchitektur sei zu zerfasert und nicht mehr zeitgemäß. "Wir sind ja nicht mehr in den 1950er, 1960er-Jahren, sondern wir sind ein Staat, der internationalen Bedrohungen ausgesetzt ist", verteidigt der Minister seinen Vorstoß. Gefragt, ob die Planspiele des Innenministers eine Provokation der CSU darstellten, antwortete der bayerische Ministerpräsident spöttisch. "Wenn ich weiß, dass etwas nicht kommt, brauche ich mich nicht aufregen". Zuvor hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über ihren Sprecher verlautbaren lassen, dass sie hinter de Maizieres Ansatz steht. "Die Kanzlerin unterstützt die Vorschläge", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter am Mittwoch. Beobachter der Hauptstadtpolitik deuten den Schachzug so, dass die CDU sich im Wahljahr beim Thema Sicherheit nicht von Seehofer treiben lassen will. Neben Bayern haben bereits andere Bundesländer Widerstand gegen die Beschneidung ihrer Kompetenzen angekündigt.

