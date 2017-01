Liebe Trader,

das Wertpapier der Bilfinger SE tendierte zwischen April 2014 und grob Mitte 2016 innerhalb eines mittelfristigen Abwärtstrendkanals und fiel von 93,05 Euro auf ein Verlaufstief von 25,05 Euro zurück. Nachdem Marktteilnehmer im unteren Bereich einen tragfähigen Boden etablieren konnten, wechselte die Aktie ihren Trendverlauf, stieg kurz darauf über den mittelfristigen Abwärtstrend an und legte auf ein Kursniveau von rund 38,00 Euro zu. Trotz mehrmaliger Ausbruchsversuche über diesen markanten Horizontalwiderstand, gelang es bislang nicht darüber anzusteigen. Allerdings werden die Ausschläge zur Unterseite auch sehr viel geringer, was auf eine bullische Konsolidierung schließen lässt und daraus ein baldiger Ausbruch folgen könnte. Genau hierauf können nun kurzfristig orientierte Long-Trader setzen und an einem Ausbruch bestens partizipieren.

Long-Chance:

Da noch kein nachhaltiger Kursanstieg über das Widerstandsniveau von rund 38,00 Euro vollzogen werden konnte, müssen Anleger kurzzeitig noch einen Ausbruch abwarten. Aber dann dürfte die Aktie relativ schnell ihre bisherige Konsolidierung beenden und zunächst auf das Kursniveau von 41,00 Euro zulegen. Aus Sicht der nächsten Wochen wären sogar Kursgewinne an den darüber liegenden Horizontalweilwiderstand, sowie das Kursniveau um 45,34 Euro denkbar und macht Long-Positionen durchaus attraktiv. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte aber noch knapp unterhalb von 34,58 Euro angesetzt werden, was der 50-Wochen Durchschnittslinie entspricht. Unterhalb dieses Niveaus, sind jedoch Rücksetzer auf die Unterstützung um 31,31 Euro einzuplanen. Damit würde jedoch auch ein kurzfristiger Trendbruch einhergehen und sollte einen potentiellen Ausbruch auf unbestimmte Zeit verschieben.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 38,10 Euro

Kursziel: 41,00 / 45,34 Euro

Stopp: < 34,58 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,52 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bilfinger SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 37,10 Euro; 13:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

