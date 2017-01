Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum macht Satz nach oben

Höhere Energiepreise und Basiseffekte haben im Dezember für einen sprunghaften Anstieg der Inflation in der Eurozone gesorgt. Die jährliche Inflationsrate legte auf 1,1 Prozent zu, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist die höchste Rate seit August 2013. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 1,0 Prozent vorhergesagt. Im November waren die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent gestiegen.

Wirtschaft der Eurozone zeigt stärkstes Wachstum seit Mai 2011

Die Wirtschaft der Eurozone hat im Dezember ihr robustes Wachstum fortgesetzt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 54,4 Zähler von 53,9 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Wert seit Mai 2011.

Deutsche Dienstleister wachsen kräftiger als erwartet

Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland haben im Dezember trotz einer leichten Abkühlung ein kräftiges Wachstum verzeichnet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 54,3 Punkte von 55,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein stärkerer Rückgang auf 53,8 Punkte gemeldet worden.

Deutscher Automarkt legt im Dezember um 4 Prozent zu

Der deutsche Automarkt wächst weiter: Im Dezember wurden in Deutschland 256.600 Pkw neu zugelassen, 4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Wie der Branchenverband VDA mitteilte, stieg das Gesamtvolumen im Jahr 2016 um 5 Prozent zum Vorjahr auf 3,35 Millionen Fahrzeuge.

Britische Konsumkredite klettern auf Zwölfjahreshoch

Die britischen Bürger finanzieren ihren Konsum zu einem wachsenden Anteil aus Krediten. Wie die Bank of England (BoE) berichtete, kletterten die unbesicherten Darlehen im November gegenüber dem Vormonat um 1,9 Milliarden Pfund. Das ist der höchste Zuwachs seit März 2005. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Zuwachs um 1,6 Milliarden Pfund erwartet.

EZB teilt bei Dollar-Tender 2,14 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 2,14 Milliarden Dollar an acht Banken zugeteilt. Bei dem letzten Dollar-Tender mit einer Laufzeit von 21 Tagen hatten zwölf Banken eine Summe von insgesamt 4,34 Milliarden nachgefragt und erhalten.

IMK: Mehr Investitionen auch über höhere Schulden finanzieren

Das Wirtschaftsforschungsinstitut IMK hat die Bundesregierung aufgefordert, mehr Investitionen anzuschieben und diese zum Teil auch mit neuen Schulden zu finanzieren. "Die bedeutsamste wirtschaftspolitische Herausforderung im Jahr 2017 ist es, die deutsche Wirtschaft in einen längerfristigen Investitionsmodus zu bringen", erklärten die Ökonomen des IMK in einem Bericht über die wirtschaftspolitischen Herausforderungen in diesem Jahr.

Kauder will Unions-Debatte um Obergrenze beenden

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hat vor der am Mittwoch beginnenden Klausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon ein Ende des Streits von CDU und CSU um eine Obergrenze für Flüchtlinge gefordert. "Wir müssen uns jetzt auf den Wahlkampf konzentrieren", sagte Kauder der Bild-Zeitung in einem Interview. "Wir sollten nicht miteinander streiten, sondern mit dem politischen Gegner."

Kretschmann will Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat eine Zustimmung seines Landes zur Einstufung der drei Maghreb-Staaten Marokko, Tunesien und Algerien als sichere Herkunftsstaaten angekündigt. "Baden-Württemberg wird der Ausweitung der sicheren Herkunftsländer um die besagten Maghreb-Staaten zustimmen, sofern die Bundesregierung das Ansinnen in den Bundesrat einbringt", sagte Kretschmann der Rheinischen Post.

Arbeitgeber unzufrieden mit Nahles' Entwurf für Teilzeitarbeit

Bei den Arbeitgebern stößt der von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) geplante Rückkehranspruch auf eine Vollzeitstelle auf Ablehnung. "Der Entwurf der Nahles-Beamten ist eine Überdosis Bürokratie. Die Regulierung erreicht das Gegenteil von flexibler Arbeitsgestaltung", monierte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, Steffen Kampeter, am Mittwoch in Berlin.

Schweizer Vorliebe für Bargeld lässt nicht nach

Die Schweizer lieben Bargeld und verwenden es regelmäßig, um große und kleine Einkäufe zu bezahlen. Monatliche Rechnungen für Strom, Gas, Wasser können in bar bei den Postämtern beglichen werden. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sich diese Vorliebe abschwächt angesichts eines globalen Trends hin zu einer bargeldlosen Welt und elektronischer Zahlung, mit der potenzieller Betrug besser verfolgen lässt.

Türkei warnt vor Zusammenbruch des geplanten Friedensprozesses in Syrien

Die Türkei hat vor einem Zusammenbruch des geplanten Friedensprozesses für Syrien gewarnt. Die syrische Armee von Machthaber Baschar al-Assad solle den Waffenstillstand in Syrien einhalten, forderte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch. Der Iran solle auf schiitische Milizen in Syrien einwirken, damit sich diese an die vereinbarte Feuerpause halten.

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Dez 52,9 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Dez PROGNOSE: 52,6

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Nov war 51,6

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Dez 52,3

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Dez PROGNOSE: 52,5

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Nov bei 53,3

Italien/Verbraucherpreise Dez vorl. +0,4% gg Vm, +0,5% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Dez PROG: +0,4% gg Vm, +0,5% gg Vj

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Nov +5,1 Mrd GBP (Okt: +4,9 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Nov +3,2 Mrd GBP (Okt: +3,2 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Nov 67.505 (Okt: 67.371)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Nov +1,9 Mrd GBP (Okt: +1,7 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Nov PROG: +1,6 Mrd GBP

US/MBA Market Index Woche per 23. Dez -12,1% auf 358,0 (Vorwoche: 407,3)

US/MBA Purchase Index Woche per 23. Dez -0,7% auf 231,3 (Vorwoche: 232,9)

US/MBA Refinance Index Woche per 23. Dez -23,2% auf 1.113,2 (Vorwoche: 1.449,4)

US/MBA Market Index Woche per 30. Dez +0,1% auf 358,5 (Vorwoche: 358,0)

US/MBA Purchase Index Woche per 30. Dez -1,4% auf 228,0 (Vorwoche: 231,3)

US/MBA Refinance Index Woche per 30. Dez +1,7% auf 1.132,0 (Vorwoche: 1.113,2)

