Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch bis am frühen Nachmittag zum US-Dollar leicht zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt auf 1,0438 nach 1,0416 USD am Morgen. Händler nannten als Grund den auf breiter Front moderat schwächeren Dollar. Auch zum Franken zeigt sich dies: Zuletzt kostete ein Dollar 1,0254 nach 1,0272 CHF. Das Währungspaar EUR/CHF entwickelte sich stabil und notierte zuletzt 1,0703 nach 1,0699 CHF.

Zur Wochenmitte hatten ...

