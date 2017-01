Frankfurt - Der Baumwollpreis verzeichnete gestern den stärksten Tagesanstieg seit Mitte November, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Auslöser seien Erwartungen einer höheren Nachfrage nach Textilien in diesem Jahr und von Steuersenkungen des neuen US-Präsidenten Trump gewesen. Das International Cotton Advisory Committee ICAC habe seine Prognose für die globale Baumwollproduktion 2016/17 angehoben. Diese solle nun um 8% auf 22,77 Mio. Tonnen steigen und damit 290 Tsd. Tonnen höher sein als im Vormonat geschätzt. Mit Ausnahme von China steige die Produktion 2016/17 bei allen wichtigen Anbietern. Indien sei mit einer Produktion von knapp 6 Mio. Tonnen der weltgrößte Baumwollproduzent. Erst in der letzten Saison habe Indien China auf Platz 1 der Produzenten abgelöst.

Den vollständigen Artikel lesen ...