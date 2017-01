Ein starkes, preisgünstiges Smartphone für Digital Natives mit hochmoderner Doppellinsen-Kamera auf der Rückseite, starker Leistung und einer längeren Batterielaufzeit



Las Vegas (ots/PRNewswire) - International Consumer Electronics Show - Das Honor 6X ist für die kostenbewussten, aber keine Kompromisse eingehenden, internetorientierten Millennials gemacht und damit auf dem Technikmarkt das perfekte Preismonster. Ganz im Sinne des Mottos "Doppelt oder gar nichts", nach dem die Millennial-Generation lebt, bricht das Honor 6X auf der CES 2017 mit seiner erstklassigen Doppellinsen-Kamera auf der Rückseite, einer längeren Batterielaufzeit und einer extrem stabilen Leistung zu neuen Ufern auf.



Das Honor 6X wurde entwickelt, um den jungen und kauffreudigen Konsumenten auf der ganzen Welt ein erstklassiges Interneterlebnis anbieten zu können. Dabei ist das Honor 6X ein leistungsfähiger und anpassungsfähiger Alleskönner, vollgepackt mit den derzeit angesagtesten Funktionen, die Millennials brauchen, um die Welt zu entdecken, um ihre künstlerische Ader weiterzuentwickeln und um an die besten Sachen aus der Welt der Musik, an die besten Spiele und die besten Filme zu kommen.



"Das Honor 6X richtet sich nach denen, die keine Abstriche bei der Leistung machen wollen, und deshalb ist es auch ein Gerät, das mit einer kompromisslosen Leistungsfähigkeit entworfen wurde", sagte George Zhao, Präsident von Honor. "Wir haben den Lebensstil der Millennials und ihr Motto 'Das Doppelte oder gar nichts" verstanden und deshalb das Honor 6X mit ausreichend Muskeln ausgestattet, damit sie Dinge mit anderen teilen, die Welt erkunden und das Leben in vollen Zügen genießen können."



Ausgestattet mit einem großzügigen 5,5-Zoll Full-HD-Bildschirm (1920*1080p) kommt das ergonomisch gestaltete Honor 6X mit einem komplett aus Metall bestehenden, dünnen Gehäuse (8,2 mm dick) daher und bietet außerdem 2.5D Glas auf der Vorderseite sowie eine abgerundete Rückabdeckung.



Starke Doppellinsen-Kamera



Honor 6X bietet eine innovative Doppellinsen-Kamera auf der Rückseite mit einem breiten Blendenbereich (F/0.95-F/16), der Ihnen bei der Belichtung den vollen Spielraum gibt, mit dem Sie Ihr ganzen kreatives Potenzial entfalten können. Die Hauptkamera mit 12 Megapixel ist für die Bildkomposition zuständig, während die andere Kamera mit 2 Megapixel Informationen zur Schärfentiefe liefert. Das Ergebnis sind wundervolle Aufnahmen, die scharf und kontrastreich sind. Im Zusammenspiel mit der großen Kamerablende erzeugt das Honor 6X eine professionell wirkende Hintergrundunschärfe, wodurch die fotografierten Objekte deutlich hervortreten. Zusammen mit einer Pixelgröße von 1,25 Mikrometer ermöglicht dies dem Honor 6X, sogar bei schlechten Lichtverhältnissen Qualitätsaufnahmen zu machen. Die Kamera des Honor 6X verwendet die Technik des Phasenerkennungsautofokus (Phase Detection Auto Focus), was eine extrem hohe Geschwindigkeit bei der Kamerafokussierung von 0,3 Sekunden erlaubt.



Extrem stabile Leistung



Das Honor 6X wird von einem Kirin 655 mit Octa-Core-Architektur angetrieben und ist so aufgebaut, dass ein störungsfreies Nutzererlebnis geboten werden kann. Beim Kirin 655 sind vier Kerne verbaut, die auf 2,1 GHz getaktet sind, und weitere vier auf 1,7 GHz. Unterstützt durch 3GB/4GB RAM[1] und einem leistungsstarken i5 Co-Prozessor können Sie mit dem Honor 6X ohne Unterbrechung spielen, im Internet surfen und Musik hören oder verschieden Apps gleichzeitig laufen lassen. Um die Flexibilität des Geräts noch zu steigern, verfügt das Honor 6X über das Smart File System von Honor, das eine Verbesserung des EXT4-Systems von Android darstellt, indem es der Fragmentierung vorbeugt und die Leistung über die gesamte Lebensdauer des Honor 6X hinweg erhöht.[2]



Sagenhafte Batterielaufzeit



Das Honor 6X wird mit einer leistungsstarken 3340-mAh-Batterie betrieben und bietet damit eine ausgezeichnete Batterielaufzeit. Mit seiner 16-nm-CPU und einer Energiespartechnik, die den Stromverbrauch noch weiter senkt, kann das Honor 6X mit einer einzigen Vollaufladung 2,15 Tage normal genutzt werden, und es kommt bei starker Beanspruchung 1,54 Tage ohne Aufladung aus. Mit einer einzigen Vollaufladung können Sie auf dem Honor 6X bis zu 11,5 Stunden lang Videos anschauen, 70 Stunden lang Musik hören oder bis zu 8 Stunden lang spielen.[3] Das Honor 6X wird von einer optimierten, patentrechtlich geschützten 5V/2A-Aufladetechnik unterstützt, die das Gerät zum perfekten Begleiter für die Millennial-Generation macht.



Das Honor 6X gibt es in drei Farbvarianten - Gold, Silber und Grau. Das Gerät in der 3GB-Variante wird ab dem 4. Januar auf ausgewählten Märkten zum Verkauf bereit stehen, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, die Niederlande, Russland, Malaysia, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Weitere Märkte werden demnächst folgen.



Märkte[4] Unverbindliche Verfügbar ab Vertriebskanäle[5] Preisempfehlung für die 3GB-Variante USA 249,99 4. Januar (Für Hihonor.com/us, US-Dollar Vorbestellungen) Amazon.com, 15. Januar (Für BestBuy.com, den Verkauf) Newegg.com Europa 249 Euro 4. Januar Vmall.eu, (Vereinigtes Amazon.com Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Niederlande und andere)



Anmerkungen zur Tabelle:



Die 4GB-Variante des Geräts wird ab dem ersten Quartal 2017 in ausgewählten Märkten zur Verfügung stehen. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 4GB-Variante des Geräts wird bei 299,99 US-Dollar bzw. 299 Euro liegen.



Über Honor



Honor ist eine führende Smartphone-Internetmarke und gehört zur Huawei Group. Ganz im Sinne ihres Leitspruchs "For the Brave" (Für die Mutigen) zielt die Marke darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives durch seine für das Internet optimierten Produkte gerecht zu werden, die ein überragendes Benutzererlebnis bieten, zum Handeln inspirieren, die Kreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrer Träume anspornen. Damit stellt Honor seinen eigenen Mut unter Beweis, die Dinge anders anzupacken, um den Kunden die neuesten Technologien und Innovationen zugänglich zu machen.



[1] RAM- und Speichergröße können je nach Land variieren, was von den jeweils verfügbaren Modellen abhängt. Informationen hierzu finden Sie auf der jeweiligen Landeswebsite [2] Die tatsächliche Größe des RAM und des Speichers können aufgrund unterschiedlicher Versionen und verfügbarer Modelle in den verschiedenen Ländern variieren. [3] Angaben basieren auf den Labortests von Honor. Die Batterielaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Netzqualität variieren. [4] Zu den Märkten gehören die Vereinigten Staaten und Europa, der Verkauf ist aber nicht auf diese beschränkt. [5] Zu den Vertriebskanälen gehören die aufgeführten, der Verkauf ist aber nicht auf diese beschränkt.



