Unterföhring (ots) - - Jason Day, Dustin Johnson, Jordan Spieth und 29 weitere Turniersieger der Vorsaison spielen um insgesamt 6,1 Millionen Dollar Preisgeld und den ersten Titel des neuen Jahres



- Sky für jedermann: mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung beim Tournament of Champions und allen Turnieren live dabei sein



Nur wenige Tage nach dem Jahreswechsel startet auch das Golfjahr 2017. Bereits zum Auftakt dürfen sich alle Golffans auf den ersten Höhepunkt des Jahres freuen. Beim Tournament of Champions auf Hawaii treffen 32 Profis aufeinander, die 2016 mindestens ein Turnier auf der US PGA Tour gewinnen konnten. Mit von der Partie sind unter anderem der Weltranglistenerste Jason Day, US-Open-Sieger Dustin Johnson, der zweifache Masters-Champion Bubba Watson, Titelverteidiger Jordan Spieth und Hideki Matsuyama, der sich mit einer Siegesserie zum Jahresende auf Platz sechs der Weltrangliste vorarbeitete.



Sky berichtet ab der der Nacht von Donnerstag auf Freitag insgesamt zwölf Stunden live und exklusiv von den vier Turniertagen auf dem Plantation Course in Kapalua. Irek Myskow kommentiert das mit insgesamt 6,1 Millionen Dollar dotierte Turnier zum Jahresauftakt.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Golffans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR beim Tournament of Champions und allen weiteren Golf-Übertragungen bei Sky live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Das Tournament of Champions live auf Sky Sport 1 HD, Sky Go und mit Sky Ticket:



In der Nacht Donnerstag/Freitag, 5./6.1., 1.00 Uhr: 1. Tag in Kapalua



In der Nacht Freitag/Samstag, 6./7.1., 1.00 Uhr: 2. Tag in Kapalua



Samstag, 7.1., 23.00 Uhr: 3. Tag in Kapalua



Sonntag, 8.1., 22.00 Uhr: 4. Tag in Kapalua



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland