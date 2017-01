Hannover - Der konjunkturelle Aufschwung hat sich in Deutschland im Jahr 2016 wie erwartet nochmals beschleunigt, so die Analysten der Nord LB. Mit Quartalswachstumsraten von saison- und kalenderbereinigt 0,7% bzw. 0,4% Q/Q habe das reale Bruttoinlandsprodukt in der ersten Jahreshälfte sehr kräftig expandiert.

