CSU-Chef Horst Seehofer fordert eine inhaltliche Annäherung von CDU und CSU als Voraussetzung für einen Versöhnungsgipfel. CDU und CSU liegen vor allem in Fragen der Flüchtlings- und der Sicherheitspolitik über Kreuz.

CSU-Chef Horst Seehofer stellt das geplante Versöhnungstreffen mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel weiter unter den Vorbehalt einer inhaltlichen Annäherung. "Neben dem klaren politischen Profil ist die Geschlossenheit einer politischen Familie eine maßgebliche Voraussetzung", sagte Seehofer zum Auftakt einer Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Seeon. "Die gemeinsame Präsidiumssitzung ist weiter geplant. Sie ist programmatisch und inhaltlich noch nicht finalisiert."

CDU und CSU liegen vor allem in Fragen der Flüchtlings- und der Sicherheitspolitik über Kreuz. So hat Seehofer die Einführung einer Obergrenze von 200.000 jährlich in Deutschland aufzunehmenden ...

