Das Aktie von Dialog Semiconductor kletterte am 27. Dezember auf ein neues 12-Monats-Hoch bei 40,44 Euro - per Saldo steht im vergangenen Jahr ein Kursgewinn in Höhe von 29% auf der Anzeigetafel. Die Commerzbank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor vor vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Halbleiterunternehmen...

