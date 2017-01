Der börsennotierte Kranhersteller Palfinger beteiligt sich mit 20 Prozent an einer Firma in Dubai, die Anlagen für die Fassadenreinigung und -wartung herstellt. Zugleich erwirbt Palfinger eine Option auf weitere 29 Prozent an der Sky Steel Systems LLC, Dubai, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.Sky Steel Systems produziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...