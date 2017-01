Frankfurt - Union Investment bietet seit dem 2. Januar 2017 die Multi-Asset-Lösungen UniStruktur (ISIN LU1529950914/ WKN A2DHJN) und UniProInvest: Struktur (ISIN LU1530661674/ WKN A2DHJK) an, so die Experten von Union Investment.Um im derzeitigen Umfeld zunehmender Unsicherheit ein extremes Auf und Ab der Geldanlage zu vermeiden, werde bei der Fondszusammensetzung die Schwankungsintensität der Kapitalmärkte und der Anlagen berücksichtigt - angelehnt an das bewährte Risikomanagement des PrivatFonds: Kontrolliert (ISIN DE000A0RPAM5/ WKN A0RPAM).

