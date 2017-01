Das Augenmerk der asiatischen Märkte lag heute auf dem japanische Produktionsindex. Während es bereits im späten Dezember berichtet wurde, dass es aus vorherigen Berichten einen Anstieg von 51,3 auf 51,9 Punkte gab, wurde nun mit dem gesamten Bericht noch mehr Optimismus in der japanischen Wirtschaft geschaffen. Der Index stieg auf 52,4 Punkte an, ein monatlicher Anstieg in Folge, der schon in der ...

