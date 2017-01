FRANKFURT (Dow Jones)--Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck übernimmt den US-Anbieter von Lebensmitteltests BioControl Systems Inc. Die Übernahme eröffne Merck Wachstumschancen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, vor allem in den USA, teilte der DAX-Konzern mit. Die Akquisition ergänze das Angebot für den Pathogennachweis in Lebensmitteln. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Produktportfolio von BioControl umfasst den Angaben zufolge Nachweistests für Pathogene, mit denen gesundheitsschädliche Bakterien in Lebensmitteln und Inhaltsstoffen identifiziert werden können. Ein wichtiger Kundenstamm des Unternehmens seien fleischproduzierende Betriebe, teilte Merck weiter mit.

January 04, 2017 08:46 ET (13:46 GMT)

