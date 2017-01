In den wichtigsten Ländern der Europäischen Union werden neue Regierungen gewählt. Ob in Frankreich, Italien oder Deutschland: Überall schwingt sich eine neue Rechte auf. Es droht ein europäisches Schicksalsjahr.

Wie hältst du es mit dem rechten Populismus? Das ist die politische Gretchenfrage unserer Zeit. Wie adressiert man das "Aufbegehren" von Zurückgebliebenen (wie es der Soziologe Oliver Nachtwey nennt)? Vielleicht muss man zunächst noch einen Schritt zurückgehen und eine andere Frage voranstellen: Wer sind diese Menschen, von denen sich viele um die neue Rechte scharen?

Glaubt man der Wissenschaft, dann speist sich der Zuspruch nicht so sehr aus Stimmen von Habenichtsen. Sondern aus etwas, das tiefer geht: einem Gefühl des Abgehängtseins, keineswegs nur ökonomischer Natur, und des Unwillens, das als Fortschritt zu teilen, was von mit Argwohn betrachteten Eliten als Fortschritt deklariert wird.

Wer die neuen Köpfe, die Trumps, Le Pens, Wilders, Farages, Petrys dieser Welt wählt, fühlt sich zurückgelassen oder will ihn nicht, diesen immerwährenden Fortschritt der Gesellschaft. Mit anderen Worten: It's the society, stupid.

Trump ist dann kein amerikanisches Problem, der Brexit kein rein britisches Menetekel. Hier bricht sich etwas Machtvolleres Bahn. Etwas, dass sich anschickt, 2017 halb Europa zu verändern. Vielleicht sogar den ganzen Kontinent.

In Frankreich wird ein neuer Präsident (oder eine Präsidentin) gewählt. In den Niederlanden und Deutschland ein neues Parlament. Die Italiener stehen vor Neuwahlen, womöglich auch Spanien. Überall buhlt die neue Rechte um Aufmerksamkeit, die sich um Konventionen und Gepflogenheiten wenig schert, die das Nationale wieder en vogue macht, aufrührt und giftet.

Was bedeutet das für Deutschland und seine Partner? Was für die Europäische Union? Ein Ausblick auf die möglichen Weg- und Wendemarken eines Schicksalsjahrs.

Niederlande (Parlamentswahl am 15. März)

Wie ist die Stimmung?

Gedämpft und wenig optimistisch. Ministerpräsident Mark Rutte hat in den vergangenen vier Jahren einen Sparkurs verfolgt, der die Wirtschaft saniert, der Bevölkerung aber Opfer abverlangt hat. Viele Niederländer leiden außerdem unter der geplatzten Immobilienblase. Die privaten Haushalte haben Schulden in Höhe von sage und schreibe 230 Prozent der Wirtschaftsleistung angehäuft. Da gerät leicht aus dem Blick, wie sehr der Aufschwung im Land an Fahrt gewonnen hat.

Die ohnehin schon sehr niedrige Arbeitslosenquote soll 2017 auf 5,8 Prozent fallen, das Wirtschaftswachstum wie in diesem Jahr 1,7 Prozent betragen. Auf die Gemüter wirkt sich das bislang nicht aus.

Wer polarisiert am meisten?

Als erste Antwort eine Anekdote: Anfang Dezember verurteilte ein Amsterdamer Gericht den Rechtspopulisten Geert Wilders wegen Diskriminierung und Beleidigung. Warum? Weil er eine Menschenmenge gefragt hatte, ob sie weniger Marokkaner im Land haben wolle. Fremdenhass per Akklamation. Wilders, Vorsitzender der islamfeindlichen Partij voor de Vrijheid (PVV), gab sich vom Urteil aber nicht nur unbeeindruckt, sondern aufgeputscht. "Das Volk", sagt der Mann mit der blondgefärbten Mähne, "wird mich freisprechen."

Und in der Tat: Wilders und seine PVV führen derzeit in den Umfragen. Er wird die zentrale Figur im Wahlkampf sein. An ihm werden sich die Konkurrenten abarbeiten. Ministerpräsident Rutte will sich als derjenige präsentieren, der als Einziger in der Lage ist, Wilders zu überholen. Seine rechtsliberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) ist in den Umfragen der PVV auf den Fersen.

Wilders hat in seinem Programm, gerade einmal eine DIN-A4-Seite lang, angekündigt, dass er den Sparkurs beenden will. Das Rentenalter soll wieder auf 65 Jahre gesenkt und die Selbstbeteiligung an den Gesundheitskosten geändert werden. Explosiv sind Wilders Vorschläge jenseits der Wirtschaftspolitik: Als ersten Punkt nennt er die "De-Islamisierung der Niederlande".

Außerdem will er bindende Referenden einführen; bislang sind Volksabstimmungen in den Niederlanden möglich, aber ohne bindenden Charakter. Dann hat sich Wilders noch dafür ausgesprochen, Richter nicht mehr auf Lebenszeit zu ernennen - was die Unabhängigkeit der Gerichte infrage stellt.

Wie geht es wahrscheinlich aus? Und was bedeutet das?

Selbst wenn Wilders die Wahl gewinnen sollte, wird er eher nicht an die Regierung kommen. Bislang hat niemand Bereitschaft gezeigt, mit ihm zu koalieren. "Wilders könnte das als Beleg dafür verwenden, dass die Elite ihn aussperrt", sagt Gerrit Voerman, Parteienforscher in Groningen. Für diesen Fall hat Wilders eine lebhafte außerparlamentarische Opposition angekündigt. "Wenn andere Politiker nicht mit mir zusammenarbeiten werden, dann werden die Menschen das nicht akzeptieren", sagt Wilders. "Dann wird es eine Revolte geben." In Brüssel hofft deshalb schon so mancher, dass er doch in eine Regierung eingebunden und so eingefangen wird.

"In der Opposition organisiert er ein Referendum über den Euro", fürchtet ein hoher EU-Beamter. So oder so: Ruhig wird es in den Niederladen auch nach dem Wahltag nicht.

Frankreich (Wahl des Präsidenten am 7. Mai)

Wie ist die Stimmung?

Es ist, als hätten die Franzosen Paul Watzlawicks "Anleitung zum Unglücklichsein" gelesen. Vor allem das Kapitel über die Idealisierung der Vergangenheit. Seit Jahren baden sie in Selbstmitleid über ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Abstieg, klagen über soziale Ungleichheit und ihr Einwandererproblem. Zwischen August 2015 und September 2016 stieg die Quote derer, die pessimistisch in die Zukunft blicken, von 49 auf satte 70 Prozent. Wenngleich die tatsächlichen Zahlen oft das Gegenteil belegen, kommen die Präsidentschaftskandidaten kaum umhin, diese mentale Lage aufzunehmen.

Wer verspricht am überzeugendsten, die angeblich verlorene Grandeur des Frankreichs vergangener Tage wieder herzustellen? Das ist das wahlentscheidende Thema.

Wer ...

