Was Donald Trump denkt, erfährt Amerika zumeist über Twitter. Der designierte US-Präsident setzt dort auf gewohnt scharfe Töne. Damit hat er die US-Konzerne bereits vor seiner Amtsübernahme fest im Griff. Eine Analyse.

Donald Trump regelt seine Angelegenheiten am liebsten selbst. Das ist Teil seines wohl gepflegten Images des erfolgreichen Selfmade-Mannes. Auch bei seiner Kommunikationsstrategie setzt der designierte US-Präsident auf die Do-it-Yourself-Strategie. Wer braucht schon Pressesprecher, wenn es Twitter gibt?

Die Methode ist nicht neu für den Republikaner. Schon im Wahlkampf setzte Trump auf den Kanal. Politische Forderungen, Kritik oder das Abwatschen von Konkurrenten und Journalisten - alles verpackt in 140 Zeichen. Damit war dem Kandidaten die Aufmerksamkeit sicher. Kaum war ein Tweet abgesetzt, sprach Amerika und oft auch der Rest der Welt über dessen Inhalt.

Twitter ist für Trump äußerst praktisch: Die Zielgruppe für seine Inhalte findet sich von selbst - ganz ohne Pressekonferenz, Mitteilung oder die Zuarbeit von Journalisten. Am 20. Januar wird Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Und wer dachte, dass sich der Republikaner ganz präsidial von Twitter verabschieden und verhaltenere Töne anschlagen würde, der hat sich getäuscht. Donald Trump verschont keinen - und das in einem Sprachduktus, der an Wahlkampfzeiten erinnert. Das kann gerade für Unternehmen gefährlich werden.

"America first" ist eines von Trumps zentralen Wahlkampfversprechen: US-Unternehmen, die ihre Produktion ins Ausland verlegen und damit amerikanische Arbeitsplätze vernichten, passen da natürlich nicht in das Programm des gewählten Präsidenten. Schon im Wahlkampf hatte Trump angekündigt, diese Unternehmen mit höheren Steuern zu bestrafen. Wie sich jetzt zeigt: Die Tweets waren kein reiner Wahlkampf sondern durchaus ernst gemeint.

Am ...

