Von Andreas Kißler

BERLIN/SEEON (Dow Jones)--Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat angesichts des fortgesetzten Streits von CDU und CSU über die von ihm geforderte Obergrenze für Flüchtlinge offen gelassen, ob es im Februar zu einer gemeinsamen Präsidiumssitzung der beiden Schwesterparteien kommt. Eine solche Sitzung mache nur Sinn, "wenn wir uns als CDU und CSU gemeinsam geschlossen dort präsentieren", sagte Seehofer zu Beginn der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im bayerischen Kloster Seeon. "Jetzt müssen wir einfach versuchen, die Dinge zusammenzubinden."

Neben dem Streit um die von ihm verlangte Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr in Deutschland sah der CSU-Chef aber keine weiteren entscheidenden Differenzen mit der CDU. Seehofer bekräftigte aber seine Androhung, nach der Bundestagswahl mit der CSU in die Opposition zu gehen, sollte eine Obergrenze nicht Teil des nächsten Koalitionsvertrags sein. Die CSU meine es damit "sehr ernst". Seehofer und CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt betonten, sie wollten keine gemeinsame Sitzung wie 2008 in Erding, als beide Parteien über die Pendlerpauschale stritten.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wolle keine Wiederholung einer solchen Situation, erklärte Seehofer. Nun sei es die Verantwortung der beiden Parteivorsitzenden, für eine Gemeinsamkeit zu sorgen.

Die gemeinsame Sitzung, die vielfach als Versöhnungsgipfel der beiden Schwesterparteien nach den Streitigkeiten über die Flüchtlingspolitik verstanden worden war, ist laut Seehofer "weiter in der Planung" - ob sie stattfinde, könne man aber noch nicht mit Sicherheit sagen. "Wir haben da noch Gesprächsbedarf", konstatierte auch Hasselfeldt. "Und diese Gespräche werden wir in aller Ruhe führen."

CSU will Impulsgeber sein

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hatte zuvor ein Ende des Streits von CDU und CSU um eine Obergrenze für Flüchtlinge gefordert. "Wir müssen uns jetzt auf den Wahlkampf konzentrieren", sagte Kauder der Bild-Zeitung. "Wir sollten nicht miteinander streiten, sondern mit dem politischen Gegner."

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer betonte daraufhin im ZDF-"Morgenmagazin" die Gemeinsamkeiten der Schwesterparteien, wiederholte aber auch die Forderung nach einer Obergrenze, die sich "nach der Integrationsfähigkeit und Belastungsgrenze der Bundesrepublik Deutschland" richten müsse. "Das werden wir auch ins Zentrum der Diskussionen bei der Zuwanderung stellen", bekräftigte er.

Die CSU will bei ihrer dreitägigen Klausur in dem bayerischen Kloster nach dem Anschlag von Berlin vor allem über die Flüchtlings- und Sicherheitspolitik diskutieren. Nach einer Beschlussvorlage für die Tagung will die CSU unter anderem die Befugnisse für Polizei und Verfassungsschutz deutlich ausweiten und die Regeln für Abschiebungen strenger fassen.

Bei der Tagung wolle sich die CSU-Landesgruppe in einer "Zeit der Unsicherheit" als "Impulsgeber" für die Berliner Politik erweisen, kündigte Hasselfeldt an. "Unsere Botschaft für die Menschen von dieser Klausurtagung ist: Wir, die CSU, wir stehen für Stabilität und Sicherheit." Deshalb spiele bei dem Treffen die innere Sicherheit die größte Rolle. Seehofer erklärte, die CSU wolle dazu beitragen, "dass die demokratische Gesellschaft in Deutschland wieder zusammenwächst".

(mit Material von AFP)

January 04, 2017 08:49 ET (13:49 GMT)

