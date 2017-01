Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Panorama Berlin, die Leitmesse der Berlin Fashion Week, präsentiert für die Herbst/Winter 2017/2018 Saison über 800 führende Mode- und Lifestyle-Marken. Auf 45.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigt der europäische Marktplatz für führende Modemarken ein ausgewähltes Portfolio internationaler Damen- und Herrenkollektionen, Schuh- und Accessoire-Linien sowie Lifestyle-Artikel. Vom 17. bis 19 Januar 2017 stehen zwölf Messehallen für den internationalen Branchentreff im Berlin ExpoCenter City zur Verfügung. Neu in der Herbst/Winter 2017/2018 Saison ist die Premiere der Lingerie-Halle (7c), die Restrukturierung der Schuh- & Accessoires-Flächen (Hallen 5 & 6) und die Erweiterung des +Size Segments Hipstar (Halle 7a).



Die einzelnen Hallen sind stilistisch wie folgt geordnet:



Halle 1: STYLE HUB - Junge Women's Wear Brands: Anna Justper London, b.young, Betty & Co., Coster Copenhagen, Fransa, Modström, u.v.m.



Halle 2: MA!N - Herrenhalle, alles für den Mann! Brands: Alberto, Benvenuto, Digel, Lloyd, Nowadays, Olymp, Roy Robson, Milestone, u.v.m.



Halle 3: URBAN LAB - Jeans & Casual für Damen und Herren Brands: Camel Active, Blend, Colorado Denim, Mustang, Lindbergh, Shine Original, u.v.m.



Halle 4: CONTEMPORARY LUXURY - Premium Women's Wear Kollektionen. Brands: Marc Cain, Riani, Marc Aurel, Ana Alcazar, Barbara Becker, Day Birger et Mikkelsen, u.v.m.



Hallen 5 & 6: SCHUHE & ACCESSOIRES Brands: Bronx, Dockers, Norton, Pavement, Pedro Miralles, Vagabond, Malvin & Hamilton, u.v.m.



Halle 7a & b: HIPSTAR - Plus-Size Mode Brands: Sallie Sahne, Sheego, Zizzi, Adia, Karin Glasmacher, KJBrand, u.v.m.



Halle 7c: LINGERIE - Lingerie, Unterwäsche, Lounge Wear Brands: Aubade, Chantal Thomass, Gossard, Palmers, Passionata, Hanro, u.v.m.



Halle 8: EVENT CATERING - eine Gourmet-Reise um die Welt!



Halle 9: NOVA CONCEPT - Die Zukunft des Modeeinzelhandels Brands: Ben Sherman, Bench, Cinque, Guess, Lee, Nagano, Wrangler, Solid, u.v.m.



Halle 10: LECTURES - Vorträge und mehr! Vorträge: TW Trend-Info, STEP Trend Update, DFROST The State of Retail



Das umfassende Angebot und der Marktüberblick auf die Herbst/Winter 2017/2018 Saison machen die Panorama Berlin zur größten und wirtschaftlich relevantesten Modemesse im deutschsprachigen Raum. Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der Panorama Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.



Weitere Informationen:



Panorama Fashion Fair Berlin GmbH, Ralf Strotmeier, Communication Manager, Tel +49.30.20 88 91 339, Mail: r.strotmeier@panorama-berlin.com, www.panorama-berlin.com, www.panorama-berlin.com



Über die Messe Berlin



Die Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärksten Messegesellschaften der Welt mit eigenem Veranstaltungsgelände. Zu ihrem breiten Veranstaltungsportfolio gehören die fünf globalen Marken Internationale Grüne Woche Berlin, ITB Berlin / ITB Asia in Singapur, IFA / CE China, InnoTrans sowie Fruit Logistica Berlin / Asia Fruit Logistica in HongKong. 30.000 nationale wie internationale Berichterstatter pro Jahr auf den Berliner Veranstaltungen machen die Messe Berlin darüber hinaus zum größten medialen Botschafter der Hauptstadt. www.messe-berlin.de



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Messe Berlin GmbH Wolfgang Rogall Stellv. Pressesprecher und PR Manager Messedamm 22 14055 Berlin T +49 30 3038-2218 rogall@messe-berlin.de