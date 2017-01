Die Zeit der ultra-niedrigen Zinsen neigt sich dem Ende zu. Wer sich verschulden will, der sollte rasch handeln, denn die Konditionen könnten sich für die Kreditnehmer schon bald verschlechtern.

Übergangsphasen haben ihre Tücken. Das gilt in diesem Jahr für die Welt der Zinsen. Die ultralockere Geldpolitik in Europa und die kommenden staatlichen Ausgabenprogramme in Amerika sorgen für steigende Inflationszahlen und werden zunächst in den USA die Leitzinsen steigen lassen, während die Europäische Zentralbank (EZB) hierbei zumindest in diesem Jahr noch tatenlos zusehen will.

Aber die Tendenz ist klar - und damit auch die Konsequenz: die Kreditzinsen bewegen sich nach ihren Rekordtiefs im vergangenen Jahr allmählich wieder nach oben. "Wir gehen davon aus, dass die Zinsen insgesamt stabil bleiben werden. Wer also einen Kredit aufnehmen möchte, der sollte nicht auf (noch) niedrigere Zinsen spekulieren", sagt Alexander Artopé, CEO des Vergleichsportals Smava. Die Inflation in Deutschland stieg im Dezember um 1,7 Prozent, in der gesamten Euro-Zone kletterte die jährliche Teuerungsrate zum Jahreswechsel auf 1,1 Prozent und war damit fast doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum 2016 - das macht der EZB Druck, von ihrer Nullzinspolitik abzuweichen.

Langsam aber sicher bekommen die Kreditnehmer die veränderte geldpolitische Situation zu spüren. Im vergangenen Jahr lag der effektive Jahreszins für Konsumentenkredite im Schnitt bei 5,91 Prozent. Gegenüber 2015 war dies schon ein leichter Anstieg von knapp 0,2 Prozentpunkten.

Wer also ein Auto, neue Möbel oder den nächsten Urlaub finanzieren möchte, sollte die aktuellen Zinsen festzurren, denn dauerhaft billiger wird es aller Voraussicht nach nicht werden. Und wer den Abschluss über das Internet sucht, der kann günstigere Konditionen rausholen. Laut Smava zahlten die Online-Kreditnehmer dort durchschnittlich nur 4,36 Prozent.

Zwar ...

