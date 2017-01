NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat STMicroelectronics von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 5,25 auf 7,00 Euro angehoben. In Reaktion auf die gute Geschäftsentwicklung erhöhte Analyst Francois Meunier seine Gewinnprognosen (EPS) für den niederländischen Halbleiterkonzern. Allerdings sei die Aktie mittlerweile zu hoch bewertet, erklärte er das neue Anlagevotum in einer Studie vom Mittwoch./edh/la

ISIN NL0000226223

