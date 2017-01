Frankfurt - Zunehmende Unsicherheit um Währungen einiger Schwellenländer treibt den Wert der Digitalwährung Bitcoin immer weiter nach oben. In Euro gerechnet legte der Kurs des Bitcoin am Mittwoch um rund 7 Prozent auf ein Rekordhoch bei knapp 1053 Euro zu. Auch zum US-Dollar nähert sich die Digitalwährung wieder der Rekordmarke von Ende 2013 bei 1137 Dollar. Inzwischen ist der Bitcoin fast so teuer wie Gold.

Eine Feinunze Gold (circa 31,1 Gramm) kostete zuletzt knapp 1165 Dollar. In Dollar gerechnet stieg der Kurs des Bitcoin am Mittwoch zwischenzeitlich über 1098 Dollar. Experten führen den starken Auftrieb beim Bitcoin vor allem auf wachsendes Misstrauen von Anlegern in einigen Schwellenländern in die jeweiligen Landeswährungen zurück.

Insbesondere China kämpft derzeit ...

