Momentive Performance Materials Inc. ("Momentive") wird seine hoch-innovative NXT* Silan-Produktreihe für die Reifenproduktion auf der Tire Technology Expo 2017 präsentieren, die vom 14. bis 16. Februar in Hannover, Deutschland, stattfindet.

NXT Silan ist ein funktionelles Thiocarboxylat-Silan, das eine Verringerung des Rollwiderstands ohne Verlust an Traktion bei Nässe ermöglicht und gleichzeitig die allgemeine Produktionseffizienz für Reifenhersteller im Vergleich zu standardmäßigen Schwefelsilanen erhöht. NXT Silane bieten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung von Reifen und ermöglichen Effizienzgewinne für das Gesamtsystem von Reifenherstellern.

NXT Z 45 Silan ist eine oligomere Kombination aus funktionellen Mercapto-und Thiocarboxylat-Silanen. Es kann zur Verbesserung der dynamischen und physikalischen Eigenschaften beitragen und hilft bei der Senkung der Gesamtherstellungskosten durch verbesserte Verarbeitungsprozesse und niedrigere Verwendungsmengen. Gleichzeitig wird der Ausstoß von Ethanol praktisch eliminiert. Silicaverbindungen in Kombination mit NXT Z 45 Silan ermöglichen im Allgemeinen eine verbesserte Silica-Dispergierbarkeit, leichtere Einmischung und schnellere formbare Verarbeitung.

Reifenhersteller können von dieser Technologie stark profitieren, indem die Effizienz der Produktion insgesamt gesteigert und Kosten gesenkt werden. Gleichzeitig können den Kunden Reifen angeboten werden, die die Nasshaftungseigenschaften verbessern, den Rollwiderstand reduzieren und den Kraftstoffverbrauch verbessern.

Besuchen Sie den Stand C206 von Momentive, um mehr über die NXT Produktreihe zu erfahren. Weitere Informationen über Momentive finden Sie auf www.momentive.com.

Über das Unternehmen

Momentive Performance Materials Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Silikonen und fortschrittlichen Werkstoffen und verfügt über 75 Jahre Erfahrung mit der Markteinführung von Hochleistungsanwendungen, die unseren Alltag erleichtern und verbessern. Das Unternehmen liefert Lösungen auf wissenschaftlicher Basis, indem es speziell angepasste Technologieplattformen mit den Bedürfnissen der Verbraucher verknüpft. Momentive Performance Materials Inc. ist eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft der MPM Holdings Inc. Weitere Informationen über Momentive und seine Produkte finden Sie auf www.momentive.com.

*NXT ist eine Marke von Momentive Performance Materials Inc.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170104005026/de/

Contacts:

Momentive Performance Materials Inc.

Tina Reiber, +1-518-233-2688

Tina.Reiber@momentive.com

oder

Dominik Schlefers, +49 (0)214 30 35370

Dominik.Schlefers@momentive.com