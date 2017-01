FMW-Redaktion

Geld wird wieder teurer, das zeigt der wichtigste Interbankenzinssatz der Welt, der Dollar-Libor. Dieser kletterte heute erstmals seit dem Jahr 2009 beim Fixing über die Marke von 1%.

Seit dem 01.Mai 2009 war es bergab gegangen beim Libor, zwischen 2013 und 2015 pendelte der Geldmarkt-Zinssatz zwischen 0,2% und 0,3%. Seit Anfang 2016 aber geht der Trend wieder klar nach oben - und heute überschritt der 3-Monatslibor erstmals wieder die Marke von 1% - gemeint ist der 3-Monats-Libor. Seit die Anleiherenditen steigen (besonders seit dem Sieg Trumps) aufgrund der gestiegenen Inflationserwartungen (Trumps Infrastrukturprogramm, erwartbare massive Verschuldung der USA etc.) geht auch der Libor deutlicher nach oben.

Der Libor wird in unterteilt in sieben Laufzeiten: von Über-Nacht-Leihen bis zum 12-Monats-Libor. Der Libor ist dabei der Zinssatz des Interbankenmarkts in London, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen - mit den oben beschriebenen sieben verschiedenen Laufzeiten.

