Von Claudio Kummerfeld

Einmal mehr zeigt sich, dass der IWF zumindest in seiner Außendarstellung eher einem seltsamen Plauder-Club für Ökonomen gleicht, als einer globalen Finanzinstitution. IWF-Chefin Lagarde lässt die Handelsblatt-Leser heute teilhaben an ihren wirtschaftstheoretischen Ideen. Ihr gehe es darum mehr Gerechtigkeit zu schaffen, eine bessere Vermögensverteilung usw - also das, was ja eh alle wollen. So weit, so gut. Aber warum fordert Sie das? Für die armen Menschen, damit die mehr zum Beißen haben? Nein. Zunehmend würden immer mehr Menschen weltweit ihre Hoffnung in verstärktem Protektionismus sehen. Eine Abkehr vom Freihandel aber würde den Wohlstand noch viel mehr gefährden, und in erster Linie die unteren Schichten treffen, so Lagarde.

IWF-Präsidentin Christine Lagarde weiß ganz sicher, was sie da tut? Foto: Fonds monétaire international / Gemeinfrei

Also nochmal: Gerechtigkeit muss hergestellt werden, damit der (dumme?) Bürger endlich aufhört gegen Freihandel zu protestieren? Und dann noch die merkwürdige Logik die Einschränkung von Freihandel würde zu aller erst die Ärmsten treffen. Moment mal. Was passiert denn umgekehrt? Bei immer mehr Freihandel werden immer mehr billige Jobs im Niedriglohnsektor in Länder mit deutlich niedrigeren Löhnen verlagert. Also verlieren doch gerade die Niedriglohnempfänger in Industrieländern als Erste, wenn der Freihandel konsequent gelebt wird. Aber wie kommt Frau Lagarde zu genau dieser gegenteiligen Logik?

Es verstärkt sich der Eindruck, dass Lagarde eine schlichte wirtschaftstheoretische Annahme verinnerlich hat, ohne diese ...

