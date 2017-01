NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Novartis von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 79 auf 70 Franken gesenkt. Analyst Richard Vosser ist in einer Studie vom Dienstag skeptisch, was eine Erholung der 2016 schwachen Aktien anbelangt. Der Experte rechnet vielmehr damit, dass sich der Druck auf den schweizerischen Pharmakonzern noch erhöht und liegt mit seinen Schätzungen daher deutlich unter dem Marktkonsens./ag/he

