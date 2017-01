Hannover - Nach Wachstumsraten von 2,4% in 2014 und 2,6% in 2015 dürften die USA in 2016 auf der Basis der Zahlen für die ersten drei Quartale letztlich ein Wachstum von etwas moderateren 1,6% aufweisen, so die Analysten der Nord LB.Die größte Volkswirtschaft der Welt sei im ersten Halbjahr 2016 Gegenwinden in Form der verzögerten Belastungen durch einen starken US-Dollar, durch den Ölpreiseinbruch sowie durch eine globale Entschleunigung gewesen, was eine signifikanten Wachstumsverlangsamung insbesondere im verarbeitenden Sektor zur Folge gehabt habe. Im dritten Quartal sei es dagegen zu einer Gegenbewegung und einer Wiederaufnahme des hohen Wachstumstempos der beiden Vorjahre gekommen. Die Aussichten für 2017 seien mit einigen besonders ausgeprägten politischen Unsicherheiten versehen: Am aktuellen Rand präsentiere sich die Volkswirtschaft zwar robust, aber vieles werde von den Maßnahmen der neuen Regierung unter Donald Trump abhängen.

