FRANKFURT (Dow Jones)--Ryanair macht der Deutschen Lufthansa den Rang als Europas größte Fluggesellschaft streitig: Die irische Billigfluggesellschaft steigerte ihre Passagierzahlen im vergangenen Jahr um 15 Prozent auf 117 Millionen Passagiere, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Ryanair wächst damit deutlich schneller als die Lufthansa, deren Konzern-Airlines in den elf Monaten per Ende November 101,88 Millionen Passagiere transportierten - ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Passagierzahlen für Dezember legt Lufthansa am 10. Januar vor. Dass sie den Rückstand gegenüber Ryanair aufholt, ist unwahrscheinlich. Im Vorjahr 2015 hat die Lufthansa Group 107,7 Millionen Fluggäste befördert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2017 09:43 ET (14:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.