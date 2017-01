Zürich (ots) - Stellenschock im Thurgau: IMI CCI will 84 Stellen

abbauen. In Balterswil wären danach noch 12 Mitarbeitende beim

Unternehmen angestellt. Die Angestellten Schweiz fordern die

Sicherung des Standorts mit allen Mitteln. Seit 2015 geht es bei der

CCI nur noch abwärts. Damals kündigte das Unternehmen die Streichung

von 50 und dann weiteren 35 Stellen an. Die Geschäftsleitung rechnete

aber noch damit, den Standort Balterswil sichern zu können. Dies

steht mit einem erneuten geplanten Abbau von 84 Arbeitsplätzen nun in

Frage. In Balterswil würden lediglich 12 Stellen von IMI CCI

verbleiben, plus 22 extern besetzte Jobs. Die Angestellten Schweiz

befürchten, dass sich der Standort Balterswil so kaum mittel- oder

längerfristig sichern lässt, weil zu viel qualifiziertes Know-how

verloren ginge. Dies aber muss das Ziel sein. Die

Arbeitnehmervertretung von CCI und die Angestellten Schweiz fordern

das Management von CCI auf, in der jetzt begonnen Konsultationsphase

gemeinsam nach besseren Lösungen zu suchen, damit der geplante fast

totale Kahlschlag verhindert werden kann. Alle Vorschläge seitens der

Arbeitnehmerseite für den Erhalt von möglichst vielen Arbeitsplätzen

in Balterswil sind ernsthaft zu prüfen. Die Angestellten Schweiz

appellieren an das Management, Alternativmassnahmen zu prüfen und

einen allfälligen Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich zu

gestalten.



