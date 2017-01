Im Jahresschnitt lag die Inflationsrate in Italien bei minus 0,1 Prozent - und war damit so niedrig wie zuletzt in den Fünfzigerjahren. Allerdings zogen die Preise in den letzten Monaten auch dort leicht an.

In Italien sind die Preise erstmals seit 57 Jahren gesunken. Im Jahresschnitt 2016 lag die Inflationsrate bei minus 0,1 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Grund dafür war vor allem die günstige Energie im Zuge des niedrigen Ölpreises. Die Kerninflation, bei der die oft schwankenden Preise für Energie und Lebensmitteln herausgerechnet werden, lag hingegen bei plus 0,5 Prozent. Zum Jahresende zog die Teuerung allerdings spürbar ...

