Die britischen Konsumkredite sind im November so stark gestiegen wie seit gut elf Jahren nicht mehr. Experten gehen aber davon aus, dass sich dieses Tempo für das Jahr 2017 auf Dauer nicht halten lässt.

Die britischen Konsumkredite sind im November so stark gestiegen wie seit gut elf Jahren nicht mehr. Sie legten um 1,93 Milliarden Pfund (2,3 Milliarden Euro) im Vergleich zum Vormonat zu, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten der Bank of England hervorgeht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...