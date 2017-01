Düsseldorf - Hamborner REIT-Aktienanalyse der Analyst Georg Kanders vom Bankhaus Lampe: Georg Kanders, Analyst vom Bankhaus Lampe, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft Hamborner REIT AG (ISIN: DE0006013006, WKN: 601300, Ticker-Symbol: HAB) Mit dem Verkauf eines Objekts in Duisburg und einer Akquisition in Passau habe die Hamborner REIT AG die Qualität ihres Portfolios verbessert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

