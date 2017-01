New York - An der Wall Street ist es am Mittwoch etwas weiter nach oben gegangen. Der Dow Jones Industrial krieche in Richtung der Marke von 20'000 Punkten, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda.

Der US-Leitindex gewann in der ersten Handelsstunde 0,08 Prozent auf 19'898,17 Punkte. Zuvor war er bis auf 19 946 Punkte gestiegen. Der S&P 500 legte zur Wochenmitte im frühen Handel um 0,35 Prozent auf 2265,64 Punkte zu. An der Nasdaq kletterte der Auswahlindex 100 um 0,36 Prozent auf 4928,83 Punkte nach oben.

Im ...

