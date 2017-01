Frankfurt - Der Eurokurs hat am Mittwoch deutlich zugelegt und seine Vortagesverluste wieder wett gemacht. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0465 US-Dollar. In der Nacht hatte der Euro noch unter 1,04 Dollar notiert.

Auch zum Franken gewann der Euro etwas Terrain. Dieser kostet am frühen Abend 1,0728 CHF nach 1,0703 am Mittag. Der Dollar geht derweil mit 1,0253 CHF quasi unverändert um. Am Vortag war die US-Währung zwischenzeitlich auf 1,0336 CHF gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Sommer 2010.

Der US-Dollar gab auf breiter Front nach und der Euro legte im Gegenzug zu. Ausserdem stützte eine stärker als erwartet gestiegene Inflationsrate in der Eurozone die Gemeinschaftswährung. ...

