Boston - State Street Corporation (NYSE: STT) gab heute die Ernennung John Planskys zum Global Head von State Street Global Exchange bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Plansky wird in dieser Funktion verantwortlich sein für die globale Strategie, die Produktentwicklung und die Entwicklung von Lösungen für Kunden, die sie dabei unterstützen, zunehmend komplexe Daten zu verwalten, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, sich auf attraktive Vermögenswerte zu konzentrieren und die gestiegenen Risikoherausforderungen zu meistern.

