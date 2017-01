Zürich (ots) - Die Rechtskommission des Nationalrates will den

Maximallohn für die Lotto-Direktoren von Swisslos und Loterie Romande

begrenzen. Und zwar auf das Salär eines Bundesrates von 400'000

Franken pro Jahr, heisst es aus gut informierten Kreisen. Die

Obergrenze soll ins neue Geldspielgesetz geschrieben werden. Dazu

tagt die Kommission in den nächsten Wochen. Gemäss Recherchen der

«Handelszeitung» bewegt sich der Jahreslohn eines Lotterie-Direktors

um die 400'000 Franken. Offiziell weisen Swisslos und Loterie Romande

nur die gesamte Lohnsumme der Geschäftsleitung aus.



Jene Kommissionsmitglieder, die sich für einen gesetzlichen

Maximallohn der Lotto-Chefs einsetzen, betonen überdies: «So wie die

Lotterien strukturiert sind, ist das nicht bloss Angelegenheit der

Aktienrechtsrevision, weil es nicht rein privatrechtlich ist.»

Deshalb wollen sie den Maximallohn explizit im neuen Geldspielgesetz

verankern.



Originaltext: Handelszeitung

