Zürich (ots) - Mark Zuckerberg setzt im persönlichen Haushalt auf

eine Jura-Kaffeemaschine. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe. In einem Video-Posting auf Facebook erklärt der

US-amerikanische Unternehmer seinen persönlichen, digitalen

Assistenten «Jarvis» und verbringt dabei längere Zeit in der Küche

seines Privathauses in San Francisco. Zuckerbergs virtuelle

Hausführung bringt eine Jura-Kaffeemaschine des Typs ENA 5 zum

Vorschein. Am Jura-Hauptsitz im solothurnischen Niederbuchsiten

versichert man, dass Zuckerberg aus freien Stücken zu dem Modell

gekommen und nicht als Aushängeschild gebucht worden sei. Das Video

generierte 24 Millionen Aufrufe - ein für Jura kostenloser und wohl

unbezahlbarer Werbespot.



