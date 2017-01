Zürich (ots) - Der amerikanische Topökonom Kenneth Rogoff lobt im

Interview mit der «Handelszeitung» die Geldpolitik der

Schweizerischen Nationalbank. «Die SNB hat die Grenzen des Möglichen

bereits gedehnt - und es ist nicht leicht, mehr zu tun», sagt Rogoff.

Mehr als sie bereits tue, um den Frankenkurs auf einem erträglichen

Niveau zu halten, könne sie gar nicht machen. «Die Möglichkeiten der

SNB sind schrecklich begrenzt.» Sie könne nichts dagegen ausrichten,

dass Europa bereits sieben Jahre lang in Not sei und deshalb der

Franken als sicherer Hafen benutzt werde. Insbesondere

Kapitalverkehrskontrollen kommen für Rogoff, den ehemaligen

Chefökonomen des Internationalen Währungsfonds, für die Schweiz nicht

in Frage: Zu wichtig sei die «Finanzintegration mit der Welt» für das

Land.



Im Interview äussert sich Rogoff auch zur Wirtschaftspolitik von

Donald Trump und dessen potenziell gefährlicher Nominierung für den

Chefposten der US-Notenbank.



