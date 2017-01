Zürich (ots) - Das Medienhaus Tamedia kaufte vor zweieinhalb

Jahren den dänischen Secondhand-Marktplatz Trendsales für rund 35

Millionen Franken. Was die Manager des Schweizer Medienkonzerns

seinerzeit nicht wussten: Der damalige Trendsales-Chef Rasmus Goth

Engel hatte über Jahre die Bilanzen der Internetfirma frisiert, wie

die «Handelszeitung» in ihrer neuesten Ausgabe schreibt.



«Der Betrug umfasst Veruntreuung, Urkundenfälschung und

betrügerisches Finanzreporting in den Jahren 2012 bis 2016», heisst

es im neuesten Trendsales- Geschäftsbericht. Erst im Frühjahr kam

Tamedia dem mutmasslich fehlbaren Trendsales-CEO auf die Schliche,

entliess ihn fristlos und stellte Strafanzeige gegen Rasmus Goth

Engel.



Damit nicht genug. Trendsales hat aufgrund von weiteren Verlusten

im 2016 das Eigenkapital aufgezehrt. Tamedia musste deshalb vor

wenigen Tagen 3,4 Millionen Franken ins Secondhand-Portal

einschiessen, das seit Jahren Millionenverluste schreibt.

Tamedia-Sprecher Christoph Zimmer betont: «Der Betrugsfall ändert

nichts daran, dass Trendsales eine der reichweitenstärksten

Transaktionsplattformen Dänemarks und klarer Marktleader im Bereich

Vintage Fashion ist.» Mit der Kapitalspritze sei nun die Basis für

«weiteres Wachstum» gelegt, so Zimmer. Der Tamedia-Sprecher rechnet

2017 «mit der Rückkehr in die schwarzen Zahlen», was aber auch von

weiteren «Investitionen ins Wachstum» abhänge.



