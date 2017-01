München (ots) - Im Grünen wohnen und dabei alle Vorzüge der bayerischen Landeshauptstadt genießen: Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien realisiert das Neubauensemble "Unser Haching" südlich des Münchener Stadtzentrums. Von Freitag bis Sonntag startet das erste Verkaufswochenende für die 22 Wohnungen des Mehrfamilienhauses, das im energieeffizienten KfW-55-Standard erbaut wird.



Unterhaching zählt zu den attraktivsten Wohngebieten im Landkreis München. Mit guter Anbindung an die Innenstadt, aber auch zum naheliegenden Alpenvorland, spricht die oberbayerische Gemeinde eine breite Zielgruppe an: Berufstätige in München profitieren von den kurzen Wegen zum Arbeitsplatz, sei es mit dem Pkw oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln - mit der S3 erreicht man den Hauptbahnhof in rund 20 Minuten. Junge Familien überzeugt das breitgefächerte Bildungsangebot für ihre Kinder. Dazu kommen vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und ein breites Angebot an Arztpraxen und Apotheken. In und um Unterhaching liegen zudem weitläufige Waldgebiete und Landschaftsparks wie das Hachinger Tal. Verschiedene Skigebiete sind innerhalb einer Autostunde zu erreichen.



Der barrierefreie Ausbau ist als Option möglich



Die 1- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen im Bauvorhaben "Unser Haching" an der Tölzer Straße 3-7 werden mit Wohnflächen von 41 bis 115 Quadratmetern angeboten. Auf Wunsch können ausgewählte Wohneinheiten auch barrierefrei errichtet werden. Eine Gegensprechanlage mit Farbkamera entspricht den aktuellen Sicherheitsstandards und bietet den Bewohnern erhöhten Schutz.



Das L-förmige Mehrfamilienhaus "Unser Haching" wird mit zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss sowie einem begrünten Flachdach auf einer Grundstücksfläche von rund 2.240 Quadratmetern errichtet. Ein Innenhof mit Bäumen bietet Sitzgelegenheiten und Spielmöglichkeiten für Kinder. Vier oberirdische und 36 Tiefgaragenstellplätze für Pkw sowie zwei Aufzüge ergänzen das Ensemble. Durch anlagentechnische und bauliche Maßnahmen wie etwa eine Dreifachisolierverglasung der Fenster werden im Projekt "Unser Haching" die Vorgaben des KfW-55-Standards erfüllt. Ersteigentümer können damit einen zinsgünstigen Kredit in Höhe von bis zu 100.000 Euro sowie einen Tilgungszuschuss bis 5.000 Euro in Anspruch nehmen.



Der Verkauf beginnt vom 6. bis 8. Januar 2017 jeweils von 14 bis 17 Uhr vor Ort in der Tölzer Straße 3-7 in 82008 Unterhaching.



Mehr Infos zu dieser Immobilie finden Sie unter www.unser-haching.com



Mehr Infos zum Unternehmen finden Sie unter www.project-immobilien.com



Pressegrafik in Druckqualität zum kostenlosen Download: www.project-immobilien.com/_assets/presse/PROJECT_Unser_Haching.zip



BU 1: PROJECT Immobilien startet mit "Unser Haching" ins neue Jahr. BU 2: Hier wohnt man mit Blick in die Natur bei gleichzeitig kurzen Wegen in die Münchener Innenstadt.



OTS: PROJECT Immobilien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122754 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122754.rss2



Pressekontakt: Lioba Hebauer PROJECT Immobilien Wohnen AG PROJECT Immobilien Gewerbe AG Innere Laufer Gasse 24 90403 Nürnberg E-Mail: l.hebauer@project-immobilien.com Tel.: +49 (0)911.96 44 32 14 Fax: +49 (0)911.96 44 32 19