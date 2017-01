Ab Sommer will BMW das autonome Fahren neben München auch in anderen Städten in Europa und den USA testen. Gemeinsam mit Intel und Mobileye will BMW in vier Jahren selbstfahrende Pkw auf die Straße bringen.

BMW will das autonome Fahren außer in der Münchner Heimat auch in anderen Städten Europas sowie in den USA testen. Der Oberklasse-Autobauer und seine Partner, der US-Chipriesen Intel und der israelische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...